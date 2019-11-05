"Груди вивалилися!" Вульгарне фото Лорак розлютило мережу

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу новим фото. На ньому вона позувала в короткому топі, який практично оголяв її груди.

Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ані Лорак instagram.com/anilorak/

"А чому так груди видно знизу? Це обов'язково?", "А чому-б топ вже не зняти? Сенс відкривати на половину, вже б відразу все показати. Суцільне розчарування", "Як не соромно ц*цькі то висунулися! Знахабніла!", "У Ані Лорак груди вивалилися", - пишуть в мережі.

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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