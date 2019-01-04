МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Груди вискочили!'' Волочкова показала незвичайний шпагат і нарвалася на критику

3.7тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вчергове піддалася критиці через пляжне фото.

Вона оприлюднила знімок у своєму Instagram, продемонструвавши розтяжку, на що користувачі висловили невдоволення, адже зірка робить це ледве не щодня.

На двох різних фото з пляжу на Мальдівах Волочкова підписала: "Невідомо де...", "В піску".

Новини
Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні

У мережі відповіли, що балерина не є оригінальною, а також помітили, що вона помітно постаріла. Більше того, користувачів насторожив розмір купальника, тому що у Волочкової оголилися груди.

"Це не жінка, це шлагбаум", "Ну і стара", "Анастасія, який стрес отримує ваша дитина, коли все це читає? Побережіть її", "Кожне фото – пристрасний заклик старіючої тітки (як вона може підставити свій пельмень). Але бажаючих все менше", "Груди вистрибнули", – написали користувачі.

У піску ... 🤣

Допіс, Поширення Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

''Груди вискочили!'' Волочкова показала незвичайний шпагат і нарвалася на критику
''Груди вискочили!'' Волочкова показала незвичайний шпагат і нарвалася на критику
''Груди вискочили!'' Волочкова показала незвичайний шпагат і нарвалася на критику
''Груди вискочили!'' Волочкова показала незвичайний шпагат і нарвалася на критику
''Груди вискочили!'' Волочкова показала незвичайний шпагат і нарвалася на критику
''Груди вискочили!'' Волочкова показала незвичайний шпагат і нарвалася на критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова показала свій фірмовий шпагат на пляжі, що також викликало осуд серед користувачів.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Мальдіви
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
6
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги