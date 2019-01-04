''Груди вискочили!'' Волочкова показала незвичайний шпагат і нарвалася на критику

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вчергове піддалася критиці через пляжне фото.

Вона оприлюднила знімок у своєму Instagram, продемонструвавши розтяжку, на що користувачі висловили невдоволення, адже зірка робить це ледве не щодня.

На двох різних фото з пляжу на Мальдівах Волочкова підписала: "Невідомо де...", "В піску".

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У мережі відповіли, що балерина не є оригінальною, а також помітили, що вона помітно постаріла. Більше того, користувачів насторожив розмір купальника, тому що у Волочкової оголилися груди.

"Це не жінка, це шлагбаум", "Ну і стара", "Анастасія, який стрес отримує ваша дитина, коли все це читає? Побережіть її", "Кожне фото – пристрасний заклик старіючої тітки (як вона може підставити свій пельмень). Але бажаючих все менше", "Груди вистрибнули", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова показала свій фірмовий шпагат на пляжі, що також викликало осуд серед користувачів.