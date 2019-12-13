"Груди третього розміру": Харламов після секс-скандалу з Асмус почав шукати партнерку

Російський комік Гарік Харламов після гучного секс-скандалу навколо Христини Асмус через постільну сцену у фільмі "Текст" вирішив відплатити дружині тією ж монетою.

За даними видання "Комсомольская правда", для нього вже підшукують відповідну партнерку з усіма необхідними зовнішніми параметрами.

Як стало відомо, Харламов збирається взяти участь у комедійному серіалі "Зона комфорту", зйомки якого стартують вже в січні. Тепер організаторам потрібно знайти ефектну партнерку на роль коханки Гарика.

Крістіна Асмус Кадр з фільму "Текст"

"Христина – коханка Ярика (Гарік Харламов), 27-30 років, яскрава й гарна, не кмітлива, оформлена у фірмі Ярика, як юрист, але насправді жодного відношення до юриспруденції не має. Потрібна виключно білявка, сексі, великі губи, бюст від третього розміру", – повідомили організатори кастингу.

Вони промовчали про акторський досвід претенденток. За задумом знімальної групи, "Зону комфорту" буде показано на YouTube.

Харламов та Асмус КП

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він одразу ж спровокував скандал: одним із найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гаріка Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".

Також стало відомо, що під час зйомок використовувалися спеціальні накладки, тому актори навіть не торкалися один одного.

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