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"Груди раптово з'явилися": Собчак викликала ажіотаж відвертим фото

1.4т Читати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак викликала ажіотаж у мережі фотографією в купальнику леопардового кольору.

Відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, а увагу користувачів привернули груди журналістки, які раніше багато хто не помічав.

"Леопард виходить на полювання", – підписала Собчак під відвертим фото, на якому сидить на тлі моря, приклавши палець до губ.

Ксенія Собчак показала бюст у купальнику

Ксенія Собчак показала бюст у купальнику

instagram / xenia_sobchak

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Користувачі розхвилювалися не на жарт, зазначивши, що раніше не помічали досить апетитного бюста у телеведучої. Також не обійшлося без зауважень про вагітність.

"Раптом звідки не візьмись – з'явилися груди. Це в комплекті з купальником йде", "Ксенія точно вагітна", "Ну залишилося тільки палець посмоктати", "Ксенія в положенні, ура! Це очевидно", "Нігті гризти не гігієнічно", – відреагували шанувальники.

Собчак на відпочинку

Собчак на відпочинку

instagram / xenia_sobchak

Собчак розважається на відпочинку

Собчак розважається на відпочинку

instagram / xenia_sobchak

"Груди раптово з'явилися": Собчак викликала ажіотаж відвертим фото
"Груди раптово з'явилися": Собчак викликала ажіотаж відвертим фото
"Груди раптово з'явилися": Собчак викликала ажіотаж відвертим фото
"Груди раптово з'явилися": Собчак викликала ажіотаж відвертим фото
"Груди раптово з'явилися": Собчак викликала ажіотаж відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий блогер Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак. Пізніше в мережі помітили "кругленький живіт" телеведучої.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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