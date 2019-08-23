"Груди раптово з'явилися": Собчак викликала ажіотаж відвертим фото

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак викликала ажіотаж у мережі фотографією в купальнику леопардового кольору.

Відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, а увагу користувачів привернули груди журналістки, які раніше багато хто не помічав.

"Леопард виходить на полювання", – підписала Собчак під відвертим фото, на якому сидить на тлі моря, приклавши палець до губ.

Ксенія Собчак показала бюст у купальнику instagram / xenia_sobchak

Користувачі розхвилювалися не на жарт, зазначивши, що раніше не помічали досить апетитного бюста у телеведучої. Також не обійшлося без зауважень про вагітність.

"Раптом звідки не візьмись – з'явилися груди. Це в комплекті з купальником йде", "Ксенія точно вагітна", "Ну залишилося тільки палець посмоктати", "Ксенія в положенні, ура! Це очевидно", "Нігті гризти не гігієнічно", – відреагували шанувальники.

Собчак на відпочинку instagram / xenia_sobchak

Собчак розважається на відпочинку instagram / xenia_sobchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий блогер Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак. Пізніше в мережі помітили "кругленький живіт" телеведучої.

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