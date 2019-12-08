"Груди навіщо вивалювати?" Сєдокову розгромили за відверте відео з чоловіком

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася з шанувальниками пікантним відео.

У ролику, який артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Сєдокова оголосила про новий челендж до виходу своєї пісні.

"Як перевірити хлопця, чи любить він тебе? Легко! Челлендж, який він заслужив", – підписала відео Анна.

Анна Сєдокова кадр з відео

У кадрі співачка намагається з'їсти величезну цибулину. У цей момент поруч з Сєдоковою сидить її новий коханий, баскетболіст Яніс Тімма.

Анна Сєдокова Інстаграм

Анна Сєдокова і Яніс Тімма Інстаграм

Втім, увагу більшості шанувальників привернув зовсім не челендж, а пишне декольте Анни, яке зірка підкреслила відвертим топом з глибоким вирізом. Більш того, деяких навіть обурили пишні форми співачки:

Були й ті, хто взявся критикувати зовнішність зірки:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через декілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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