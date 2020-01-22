"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото

Російську актрису Евеліну Бледанс розкритикували через відверту фотографію, на якій артистка позує повністю голою.

Знімком зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Евеліна Бледанс versiya.info

Так, на фото Бледанс сидить на ліжку без одягу. Інтимні частини тіла актриса прикрила ковдрою і руками.

"Дивлюся фільм з геніальною Меріл Стріп про Маргарет Тетчер "Залізна леді". Яка міць! Яка цілеспрямованість! Я б навіть сказала одержимість громадським життям. Але часу на рідних немає...", – підписала кадр Евеліна.

Втім, у коментарях користувачі в пух і прах розкритикували відвертий знімок зірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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