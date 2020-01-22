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22 січня • оновлено в 12:00
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"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото

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Російську актрису Евеліну Бледанс розкритикували через відверту фотографію, на якій артистка позує повністю голою.

Знімком зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

versiya.info

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"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

Так, на фото Бледанс сидить на ліжку без одягу. Інтимні частини тіла актриса прикрила ковдрою і руками.

"Дивлюся фільм з геніальною Меріл Стріп про Маргарет Тетчер "Залізна леді". Яка міць! Яка цілеспрямованість! Я б навіть сказала одержимість громадським життям. Але часу на рідних немає...",підписала кадр Евеліна.

Втім, у коментарях користувачі в пух і прах розкритикували відвертий знімок зірки.

"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото
"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото
"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото
"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото
"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото
"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото
"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото
"Груди на колінах лежать": голу Бледанс розгромили за відверте фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
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