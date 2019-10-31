"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу фото, на якому вона позувала в сукні з глибоким декольте. Так, артистка отримала безліч компліментів від своїх шанувальників.

Світлину Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк instagram.com/lesia_nikituk

"Дуже красива", "Ось ти сексі", "Ну ти Леся і красуня", "Ви мій мотиватор йти далі, не дивлячись на зріст, фігуру, місто. Спасибі", "Груди маленькі", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальності. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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