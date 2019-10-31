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31 жовтня • оновлено в 15:26
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"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте

1.9т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу фото, на якому вона позувала в сукні з глибоким декольте. Так, артистка отримала безліч компліментів від своїх шанувальників.

Світлину Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

instagram.com/lesia_nikituk

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"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте

"Дуже красива", "Ось ти сексі", "Ну ти Леся і красуня", "Ви мій мотиватор йти далі, не дивлячись на зріст, фігуру, місто. Спасибі", "Груди маленькі", – пишуть в мережі.

"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте
"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте
"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте
"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте
"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте
"Груди маленькі!" Нікітюк розбурхала мережу глибоким декольте

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальності. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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Особа
Леся Никитюк
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