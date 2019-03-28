"Груди красиві": гола фотосесія Астаф'євої підірвала мережу

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва вразила шанувальників новою оголеною фотосесією.

Відповідні чорно-білі знімки вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, викликавши захоплення у фоловерів.

"Жозефін, або не Жозефін? Якщо ви розумієте, про що я", – підписала вона під одним зі знімків, на якому позує гола в целофані. Соски зірки лише прикривають китиці, що надає ще більше пікантності.

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До іншого знімку вона підписала: "З декадансом у житті", – позуючи у фарбі, розмазаній по тілу. Астаф'єва прикриває руками груди, а на шиї красується нашийник з кільцем.

Фотосесія вийшла неймовірно естетичною та художньою, що не пройшло повз погляду шанувальників.

"Це неймовірно красиво", "Груди нереально гарні", "Приклад красивої, смачної, справжньої, сильної, сексуальної енергії. Це рідкість", "Красива. Атмосферне фото, розглядаю, і стає частково тоскно, але естетично приємно", – написали шанувальники.

Даша Астаф'єва instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва привела в захват шанувальників чуттєвою фотосесією для випуску чоловічого глянцю Playboy, де вона позувала гола в ліжку.

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