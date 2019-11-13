Груди Гросу обурили шанувальників і стали причиною сварки в мережі

Популярна українська співачка Аліна Гросу посварилася з шанувальниками через власний розмір грудей.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила обкладинку журналу "Телегід", для якої знялася в чорній майці з дуже глибоким декольте.

"Із сьогоднішнього дня, ексклюзивне інтерв'ю для "Телегід", – підписала вона під фотографією.

Аліна Гросу обурила користувачів великими грудьми instagram / alina_grosu / обкладинка "Телегід"

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У коментарях користувачі почали чіплятися до розміру її грудей, мовляв, співачка зробила її занадто великою та непропорційною щодо тіла. Аліна уїдливо відповіла на зауваження.

"Аліно, а ти що собі зробила: пластичну операцію на грудях", – запитав один з шанувальників, на що Гросу заявила: "Так, зменшила її".

"Завеликий груди. Навіть виглядає непропорційно", – зробила зауваження ще одна прихильниця, на що отримала таку відповідь: "Кошмар. Піду через це поплачу".

Але багато хто все ж встав на захист своєї улюблениці: "Заздрите", "Кльові груди, не слухай їх", "Красуня, Алиночко", – написали фанати.

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Аліна Гросу - фото для "Телегід" instagram / alina_grosu

Аліна Гросу - "Телегід" instagram / alina_grosu

Аліна Гросу - спокусливе фото instagram / alina_grosu

Аліна Гросу в сексуальному комбінезоні instagram / alina_grosu

Аліна Гросу з глибоким декольте instagram / alina_grosu

Аліна Гросу instagram / alina_grosu

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі розкритикували Гросу за зовнішність, обізвавши її "силіконовою лялькою".

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