"Грубо осадив": скандал Лазарева і Лободи отримав продовження

У скандал із матом Світлани Лободи та Сергія Лазарєва втрутився генеральний директор телеканалу "Муз-ТВ" Арман Давлетяров.

Про це виданню Super розповів представник каналу, уточнивши, що неприємний інцидент стався під час генерального "прогону" заходу.

Уточнюється, що Лазарєв на репетиції Лободи почав висловлювати в залі свої претензії режисеру церемонії, а також усім, хто був навколо.

"У дуже неприємній формі. Коли почалися образи на адресу співачки, в ситуацію змушений був втрутитися генеральний директор премії та каналу "Муз-ТВ" Арман Давлетяров. Він осадив Сергія у досить грубій формі – тільки так людина змогла заспокоїтися", – додало джерело.

Скандал Лазарева і Лободи

За його словами, історія Лазарева і Лободи роздулася до масштабу вселенського скандалу. Він також сподівався, що артисти перестануть сваритися і заспівають дуетом у 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода брала участь у російській музичній премії "Муз-ТВ", де отримала нагороду. Очевидці розповіли, що Лазарєв обматюкав її на врученні премії. Однак пізніше він прокоментував ситуацію, віджартувавшись, що це чиясь фантазія, і не було такого.

Також коментар дала Лобода. Однак 17 червня в мережі з'явилося відео, яке підтверджує чутки про конфлікт двох зірок. У відповідь на це співак дуже дивно відреагував.

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