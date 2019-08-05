Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Груба і вульгарна": MARUV розлютила мережу участю в "Танцях з зiркамі"

1.4т Читати матеріал російською

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) викликала шквал критики через свою участь в шоу "Танцi з зiркамі".

Так, в рамках флешмобу "Танцюй, як зірка" в Instagram розмістили ролик з коротким танцем Корсун. У мережі розкритикували дівчину назвавши її вульгарною і не пластичною.

"Груба і вульгарна": MARUV розлютила мережу участю в "Танцях з зiркамі"
Новини
"Росія вбиває українців!" Брежнєву шокувало кладовищі в Києві: мережа скипіла

"Не забудьте їй сказати, що Катерина Кухар не любить фривольність", "Яке відношення це має до танців?", "Неприємно дивитися. Груба, вульгарна і не пластична", "Перша на виліт", - пишуть в мережі.

"Груба і вульгарна": MARUV розлютила мережу участю в "Танцях з зiркамі"
"Груба і вульгарна": MARUV розлютила мережу участю в "Танцях з зiркамі"
"Груба і вульгарна": MARUV розлютила мережу участю в "Танцях з зiркамі"
"Груба і вульгарна": MARUV розлютила мережу участю в "Танцях з зiркамі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особа
MARUV
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel