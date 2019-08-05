"Груба і вульгарна": MARUV розлютила мережу участю в "Танцях з зiркамі"

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) викликала шквал критики через свою участь в шоу "Танцi з зiркамі".
Так, в рамках флешмобу "Танцюй, як зірка" в Instagram розмістили ролик з коротким танцем Корсун. У мережі розкритикували дівчину назвавши її вульгарною і не пластичною.
Чи не Стрім собі, # танцюйякзірка 🔥 Співачка MARUV @maruvofficial НЕ втрімалась и такоже прієдналась до справжнього танцювальна флешмобу. Покажи як вмієш танцювати ти! 😉 Викладаю відео в Instagram з хештегом # танцюйякзірка та тега @ tanci1plus1 І может Самі твій танець попал на нашу сторінку!
"Не забудьте їй сказати, що Катерина Кухар не любить фривольність", "Яке відношення це має до танців?", "Неприємно дивитися. Груба, вульгарна і не пластична", "Перша на виліт", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.
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