"Груба і вульгарна": MARUV розлютила мережу участю в "Танцях з зiркамі"

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) викликала шквал критики через свою участь в шоу "Танцi з зiркамі".

Так, в рамках флешмобу "Танцюй, як зірка" в Instagram розмістили ролик з коротким танцем Корсун. У мережі розкритикували дівчину назвавши її вульгарною і не пластичною.

"Не забудьте їй сказати, що Катерина Кухар не любить фривольність", "Яке відношення це має до танців?", "Неприємно дивитися. Груба, вульгарна і не пластична", "Перша на виліт", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

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