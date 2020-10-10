GROSU заспівала про розлучення: прем'єра пісні "Дим"

Кирило Лютий Люди 13:22, 10.10.2020

Зовсім недавно медіапростір сколихнула гучна новина: казкова історія кохання GROSU і бізнесмена Олександра Комкова закінчилася розлученням. Артистка відкрито говорить про те, що вдячна цим відносинам, але хоче остаточно перегорнути цю сторінку, щоб рухатися далі. Всі переживання від серйозних змін в житті вона втілила в новинці під назвою "Дим".

"Дим – це алегорія зниклої любові. Ця любов вже не гріє, не надихає, не горить... Замість неї залишилася стіна з сірого диму, яка міцно стала між двома людьми", – прокоментувала GROSU.

Аліна Гросу.
Аліна Гросу.
Аліна Гросу.

Автором нового синглу GROSU виступив співак і композитор Стас Шурінс, який створив для Аліни такі хіти, як "VOVA", "Непереможний", "Голий Король".

Трек "Дим" від GROSU з сьогоднішнього дня доступний на всіх музичних платформах.

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