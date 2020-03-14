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14 березня • оновлено в 16:54
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Гросу засікли за обіймами з одруженим актором

4.2т
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Українську співачку Аліну Гросу, яка в червні 2019 роки вийшла заміж, застукали за ніжними обіймами з одруженим російським актором Романом Полянським.

Так, артисти відвідали вечірку, присвячену 15-річчю телеканалу "Домашній", пише "СтарХит".

Пішла від чоловіка? Гросу засікли за обіймами з одруженим актором

instagram.com/alina_grosu

Пара весь вечір про щось ніжно шепотілася, танцювала і покинула захід ближче до півночі, тримаючись за руки.

СтарХит

СтарХит

СтарХит

СтарХит

Полянський та Гросу познайомилися на зйомках кліпу Аліни кілька років тому. Чоловік знявся в декількох кліпах співачки. Зазначається, що сам співак одружений з Дарією Жулай та виховує дочку.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Аліна Гросу розбурхала шанувальників серією пікантних знімків. Зірка позувала в мереживній короткому комбінезоні з дуже глибоким декольте на балконі.

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Автор
Марія Дідик
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Какая то он стремная стала после операций
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Пошла по руках))))
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