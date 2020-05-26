Гросу виставила напоказ великі груди: гарячі фото

Крістіна Долматова люди 07:59, 26.05.2020 Оновлено: 08:00, 26.05.2020

Українська співачка Аліна Гросу вразила шанувальників пікантними фото, на яких засвітила великі груди.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них Гросу позувала в чорному комбінезоні з дуже глибоким декольте, яке вигідно підкреслило її пишні форми.

Аліна Гросу
Фото: instagram/alina_grosu

"І так, в ефірі знову улюблена вами рубрика – вибирай Гросу. Як вам такий образ? Яке фото краще?" – написала співачка.

Аліна Гросу засвітила пишні груди
Фото: instagram/alina_grosu
Аліна Гросу сексуально позує на камеру
Фото: instagram/alina_grosu
Аліна Гросу в пікантній фотосесії
Фото: instagram/alina_grosu

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Гросу. Вони засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком.

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