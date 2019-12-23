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23 грудня • оновлено в 10:00
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Гросу випадково оголила груди під час виступу. Фото

7.6т
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Українська співачка Аліна Гросу випадково засвітила оголені груди під час свого виступу на премії "Музична платформа".

Про несподіваний конфуз розповіла сама артистка на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне фото.

Аліна Гросу

Аліна Гросу

Instagram @alina_grosu

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Гросу в масці приголомшила шанувальників: спокусливе фото

Так, на знімку можна побачити, що під час виступу сукня Гросу її підвела і оголила пишні груди.

"Так викладалася, що все виклалося", — з гумором підписала кадр Аліна.

Аліна Гросу засвітила груди на сцені

Аліна Гросу засвітила груди на сцені

apostrophe.ua

У коментарях до публікації шанувальники підтримали Гросу:

"Все добре, з усіма буває", "Аліно, ти вогонь", "Нехай всі мовчки заздрять", "Ви супер".

Гросу випадково оголила груди під час виступу. Фото
Гросу випадково оголила груди під час виступу. Фото
Гросу випадково оголила груди під час виступу. Фото
Гросу випадково оголила груди під час виступу. Фото
Гросу випадково оголила груди під час виступу. Фото
Гросу випадково оголила груди під час виступу. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Аліна Гросу розбурхала шанувальників серією пікантних знімків. Зірка позувала на балконі в мереживному короткому комбінезоні з дуже глибоким декольте.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Аліна Гросу
Місце
Україна
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