Гросу розлучилася з чоловіком через пів року після весілля: в чому причина

Українська співачка Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком. Артистка вийшла заміж за молодого російського бізнесмена Олександра Комкова в 2019 році, пара розлучилася через пів року спільного життя.

За словами Гросу, ініціатором розлучення став Олександр. Він нібито запропонував дівчині пожити місяць окремо, що її дуже образило. Про це артистка розповіла в інтерв'ю проєкту "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ще в грудні мені Саша, ні з чого абсолютно, сказав: "Давай поживемо окремо. Я не знаю, як тобі запропонувати, але я б, можливо, спробував би на місяць. Якщо я когось знайду, то тобі ж буде боляче через два тижні". Я не могла йому це пробачити, тому що ти або хочеш жити зі мною, або робиш щось інше, якщо ти не напробувався до того, як ми одружилися... Ну, що це? Навіщо це все?" – розповіла Аліна Гросу.

Знімок з весілля Гросу і Комкова. Instagram Аліни Гросу

Вона додала, що після такої пропозиції просто зібрала свої речі й переїхала. За словами дівчини, спочатку вона постійно плакала.

"Це не було як грім серед ясного неба, але щоб так, я не думала. Думала, поговоримо, до чогось прийдемо, але так, щоб роз'їжджатися, розбігатися... Це був шок", – вказала співачка.

Про те, де проходило розкішне весілля Аліни Гросу і скільки витратили грошей – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вона також підкреслила, що проблеми в їхній родині почалися відразу ж після весілля. До того ж пара до одруження жила разом кілька років і була щаслива. Ймовірною причиною такого різкого розлучення Аліна Гросу назвала бажання Олександра "спробувати щось інше". Вона також допускає варіант, що незадовго до того, як Комков запропонував їй пожити окремо, у нього могли з'явитися стосунки на стороні.

Аліна підсумувала, що з ексчоловіком хотіла залишитися друзями, але він відкинув цю пропозицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися чутки про те, що Аліна Гросу вагітна. Пізніше з'ясувалося, що артистка сама повідомила про прийдешнє поповнення в родині, щоб пожартувати з шанувальників.