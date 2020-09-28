Гросу про зраду чоловіка: після весілля він пішов до жінки, набагато старшої за нього

Українська співачка Аліна Гросу розповіла подробиці розставання з чоловіком-бізнесменом Олександром Комкова, за якого вийшла заміж влітку минулого року.

Так, в інтерв'ю програмі "Світське життя", артистка зізналася, що вже через пів року після весілля коханий запропонував їй пожити окремо. Причиною тому послужила інтрижка бізнесмена з жінкою, яка була набагато старша за нього. Після зради, як зазначила Гросу, Олександр намагався все ж повернутися до неї, однак вона була проти цього (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я прилетіла з концертів, це як раз було пів року від весілля. Ми сіли, поговорили й Саша запропонував мені роз'їхатися на місяць, спробувати нове життя. Потім він зізнався, що познайомився з жінкою, вона набагато старша за нього. Я знаю, хто це... Але вона відправила його від себе десь через два-три тижні. Хотів з нею спробувати якісь відносини, але у них не вийшло. Я кажу: "Почекай, ти свій вибір зробив, ти мене не будеш туди-сюди як бумеранг", – розповіла Аліна.

Аліна Гросу та Олександр Комков (Instagram Аліни Гросу)

Зараз співачка розуміє, що в розлученні винні двоє, адже в шлюбі з нею чоловікові захотілося чогось нового. Однак розрив не обійшовся без образ і конфліктів. Комков заявляв Гросу, що у нього ніколи не було справжніх почуттів до неї.

"Він мені вже говорив: "Я тебе ніколи не любив. Я думав, що любив". Потім вже були дуже брудні розмови. Він мені казав: "У мене кожна наступна багатша за попередню". І для мене все прояснилося", – заявила Гросу.

Вона також додала, що думала: це буде її перший шлюб і на все життя, але, на жаль, не склалося.

Аліна Гросу та Олександр Комков (Instagram Аліни Гросу)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися чутки про те, що Аліна Гросу вагітна. Пізніше з'ясувалося, що артистка сама повідомила про прийдешнє поповнення в родині, щоб пожартувати над шанувальниками.