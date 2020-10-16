Гросу про переїзд до Росії: я вважалася зрадницею

Українська співачка Аліна Гросу заявила, що довгий час її вважали зрадницею через те, що вона проживає в Росії. Її часто порівнювали з Ані Лорак і Світланою Лободою, які також переїхали до країни-агресора.

Артистка розповіла в інтерв'ю Наталі Влащенко, що не могла в 2014 році повернутися додому, адже вже підписала контракт із Григорієм Лепсом і знайшла своє кохання. Але Україна для неї не перестала бути рідною країною після переїзду (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я довгий період часу вважалася зрадницею. Але я не дуже афішувала, де перебуваю. Тобто я була там, де була кохана людина, де був продюсер і робота", – зазначила Гросу.

Також співачка зізналася, що їй було неприємно, коли в ЗМІ акцентували увагу не на її творчості, а на тому, що вона проживає в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Гросу розповіла подробиці розлучення з чоловіком-бізнесменом Олександром Комковим, за якого вийшла заміж улітку минулого року.