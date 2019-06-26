Гросу показала величезні груди на своєму весіллі: фото

Українська співачка Аліна Гросу, яка живе і працює в Росії, захопила шанувальників своїми весільними вбраннями. Так, під час святкового торжества вона змінила 4 сукні.

Деякі вбрання здивували фоловерів Гросу, оскільки в них вона продемонструвала свою фігуру підкресливши груди глибоким декольте. Знімки співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/alina_grosu

"У цей казковий день, кожна дівчинка хоче відчути себе справжньою принцесою. Скажіть, яка з 4 моїх весільних суконь вам найбільше сподобалося?", - підписала знімки Гросу.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

"Це круто, коли у нареченої є можливість вибрати не одне, а кілька суконь", "Така красива. Будь щаслива", "Супер! Маленька бджілка стала принцесою", "Все те, що дівчина зберігає до весілля і показує чоловікові побачили все. І таїнство зникло, хоча обличчя наповнене невинністю", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL 23 червня Аліна Гросу вийшла заміж. Так, торжество пройшло в розкішному особняку Villa Arvedi в передмісті Верони. Оренда вілли такого класу в вихідні дні на шість годин буде коштувати близько 10 тисяч євро.

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