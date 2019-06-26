Гросу показала величезні груди на своєму весіллі: фото

Українська співачка Аліна Гросу, яка живе і працює в Росії, захопила шанувальників своїми весільними вбраннями. Так, під час святкового торжества вона змінила 4 сукні.
Деякі вбрання здивували фоловерів Гросу, оскільки в них вона продемонструвала свою фігуру підкресливши груди глибоким декольте. Знімки співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/alina_grosu
"У цей казковий день, кожна дівчинка хоче відчути себе справжньою принцесою. Скажіть, яка з 4 моїх весільних суконь вам найбільше сподобалося?", - підписала знімки Гросу.
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
В цей казковий день, кожна дівчинка хоче відчути себе справжньою принцесою ☺️👸🏼 Хлопців, скажіть, яке з 4 моїх весільних суконь вам найбільше сподобалося? :) 1 | 2 | 3 | 4? ☺️ Ps Величезне спасибі дому весільної моди - @feyabridal, за казкові образи, за те що створили таку неймовірну красу за неймовірно короткий термін, всього з однієї приміркою і я по-справжньому поринула в цих сукнях в чарівництво цього вечора. Люблю вас❤️ не кажучи вже, що всі мої найкрасивіші плаття, з самого дитинства, саме від вас😘😘😘
"Це круто, коли у нареченої є можливість вибрати не одне, а кілька суконь", "Така красива. Будь щаслива", "Супер! Маленька бджілка стала принцесою", "Все те, що дівчина зберігає до весілля і показує чоловікові побачили все. І таїнство зникло, хоча обличчя наповнене невинністю", - пишуть в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL 23 червня Аліна Гросу вийшла заміж. Так, торжество пройшло в розкішному особняку Villa Arvedi в передмісті Верони. Оренда вілли такого класу в вихідні дні на шість годин буде коштувати близько 10 тисяч євро.
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