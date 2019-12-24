Гросу ледь втримала пишні груди в білизні: палкі фото красуні

Українська співачка Аліна Гросу засвітила спокусливі форми у відвертому вбранні.

Серією гарячих знімків артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Аліна Гросу Instagram @alina_grosu

У кадрі Гросу позує в сексуальній білизні, яка підкреслила спокусливу фігуру зірки. Зокрема, наряд акцентував увагу на пишних грудях співачки.

"Була я в образі "монашки", була і стриманою, а іноді і відвертою. Була я такою, тому що жінка повинна бути завжди різною ... Повинна весь час експериментувати, щоб зрозуміти і знайти себе. Гірше, коли ти постійно однакова. Зараз я частіше оголюю свою душу, ніж тіло, але це зараз", — підписала фото Аліна.

Аліна Гросу Instagram @alina_grosu

Аліна Гросу Instagram @alina_grosu

Аліна Гросу Instagram @alina_grosu

Шанувальники не змогли встояти перед формами артистки, і засипали її компліментами:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Аліна Гросу розбурхала шанувальників серією пікантних знімків. Зірка позувала в мереживному короткому комбінезоні з дуже глибоким декольте на балконі.

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