Гросу блиснула величезними грудьми у пікантній фотосесії

Українська співачка Аліна Гросу вразила шанувальників новими знімками, на яких вона продемонструвала пишні форми. Так, артистка, яка 23 червня вийшла заміж, знялася у відвертій фотосесії у воді.

Фото Гросу розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

24tv.ua

"Богиня", "Сексуальна жінка", "Уже можна показати груди", "Правильно, заміж вийшла, можна тепер показувати свої принади", "Аліночка звичайно супер-сексі, карколомна дівчина, але чому ж все так у наш час публічно? Відкрито? Для чоловіка все можна показувати, але не всьому світу, залишайтеся загадкою, а не відкритою всім і всьому", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL 23 червня Аліна Гросу вийшла заміж. Так, урочистість відбулася у розкішному особняку Villa Arvedi у передмісті Верони. Оренда вілли такого класу у вихідні на шість годин коштуватиме близько 10 тисяч євро.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!