ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

Гросу блиснула величезними грудьми у пікантній фотосесії

4.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Аліна Гросу вразила шанувальників новими знімками, на яких вона продемонструвала пишні форми. Так, артистка, яка 23 червня вийшла заміж, знялася у відвертій фотосесії у воді.

Фото Гросу розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Гросу блиснула величезними грудьми у пікантній фотосесії

24tv.ua

Новини
"Це для Ліндеманна?" Лобода розбурхала мережу вульгарним відео з голими грудьми

"Богиня", "Сексуальна жінка", "Уже можна показати груди", "Правильно, заміж вийшла, можна тепер показувати свої принади", "Аліночка звичайно супер-сексі, карколомна дівчина, але чому ж все так у наш час публічно? Відкрито? Для чоловіка все можна показувати, але не всьому світу, залишайтеся загадкою, а не відкритою всім і всьому", — пишуть у мережі.

Гросу блиснула величезними грудьми у пікантній фотосесії
Гросу блиснула величезними грудьми у пікантній фотосесії
Гросу блиснула величезними грудьми у пікантній фотосесії

Як раніше писав OBOZREVATEL 23 червня Аліна Гросу вийшла заміж. Так, урочистість відбулася у розкішному особняку Villa Arvedi у передмісті Верони. Оренда вілли такого класу у вихідні на шість годин коштуватиме близько 10 тисяч євро.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Аліна Гросу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бедный Петр
Бедный Петр
молодая еще, сиськи потом опадут и будут по колено
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel