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22 жовтня • оновлено в 03:51
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"Фу, силіконова лялька!" Гросу блиснула пишними грудьми і нарвалася на критику

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Українська співачка Аліна Гросу засвітила пишні груди в пікантній фотосесії і нарвалася на критику мережі.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорних штанах і майці з дуже глибоким декольте. Свій образ Гросу доповнила білими туфлями.

"Народ, у якому музичному напрямку ви хотіли б чути мене далі? Постараюся врахувати всі ваші побажання", — написала співачка.

Аліна Гросу

Аліна Гросу

Фото з Instagram

Аліна Гросу засвітила пишні груди

Аліна Гросу засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Аліна Гросу сексуально позує на камеру

Аліна Гросу сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Гросу. Вони засипали її негативними коментарями.

"Фу, силіконова лялька!" Гросу блиснула пишними грудьми і нарвалася на критику
"Фу, силіконова лялька!" Гросу блиснула пишними грудьми і нарвалася на критику
"Фу, силіконова лялька!" Гросу блиснула пишними грудьми і нарвалася на критику

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Аліни Гросу, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Аліна Гросу оголила груди

Аліна Гросу оголила груди

Фото з Instagram

Спокуслива Аліна Гросу

Спокуслива Аліна Гросу

Фото з Instagram

Аліна Гросу продемонструвала "п'яту точку"

Аліна Гросу продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Аліна Гросу засвітила пишні груди

Аліна Гросу засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Аліна Гросу сексуально позує на камеру

Аліна Гросу сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Аліна Гросу в сукні з глибоким декольте

Аліна Гросу в сукні з глибоким декольте

Фото з Instagram

Аліна Гросу в пікантній фотосесії

Аліна Гросу в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Як раніше писав OBOZREVATEL, вперше за довгий час Гросу поділилася пікантними знімками, уточнивши, що не робила цього, щоб не викликати ревнощі у чоловіка.

Свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Весілля парочка зіграла 1 червня. Пізніше її чоловік розповів, як сталася перша зустріч.

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Особа
Аліна Гросу
Місце
Україна
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