"Фу, силіконова лялька!" Гросу блиснула пишними грудьми і нарвалася на критику

Українська співачка Аліна Гросу засвітила пишні груди в пікантній фотосесії і нарвалася на критику мережі.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорних штанах і майці з дуже глибоким декольте. Свій образ Гросу доповнила білими туфлями.
"Народ, у якому музичному напрямку ви хотіли б чути мене далі? Постараюся врахувати всі ваші побажання", — написала співачка.
Аліна Гросу
Фото з Instagram
Аліна Гросу засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Аліна Гросу сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Гросу. Вони засипали її негативними коментарями.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Аліни Гросу, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Аліна Гросу оголила груди
Фото з Instagram
Спокуслива Аліна Гросу
Фото з Instagram
Аліна Гросу продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Аліна Гросу засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Аліна Гросу сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Аліна Гросу в сукні з глибоким декольте
Фото з Instagram
Аліна Гросу в пікантній фотосесії
Фото з Instagram
Як раніше писав OBOZREVATEL, вперше за довгий час Гросу поділилася пікантними знімками, уточнивши, що не робила цього, щоб не викликати ревнощі у чоловіка.
Свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Весілля парочка зіграла 1 червня. Пізніше її чоловік розповів, як сталася перша зустріч.
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