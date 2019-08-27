"Гроші закінчилися?" У Росії вибухнули істерикою через "виступ" Катамадзе

У мережі піднявся галас щодо виступу грузинської співачки Ніно Катамадзе на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

Серед тих, хто підняв хвилю обурення, виявився політолог і публіцист Армен Гаспарян, який написав у Twitter гнівний пост про артистку.

У Росії накинулися на Катамадзе за "виступ", який не підтверджено instagram / ninokatamadze_ukraine

"Ви, ймовірно, не дуже здивуєтеся, але та сама Ніно Катамадзе, яка клялася, що ноги її не буде в окупантів і агресорів, знову виступає у нашому рідному Мордорі. Сьогодні на "Новій хвилі" у Сочі. Гроші закінчилися швидко", – написав він.

Оголошення учасників на сайті Newwave-tickets

Річ у тім, що на офіційному сайті Newwave-tickets Катамадзе була заявлена, як одна з учасників фестивалю. Хоча офіційної інформації про те, що вона приїде до Росії, ніде немає. Крім того, за день до цього Ніно була помічена в Батумі.

Що примітно, на фестивалі ZAVTRA, який пройшов 10 і 11 серпня в Санкт-Петербурзі, Катамадзе також була оголошена хедлайнером, однак співачка скасувала виступ. У результаті її замінили на джазового басиста-віртуоза Річарда Бона.

Як би там не було, користувачі російського сегменту інтернету накинулися з докорами на співачку за концерт, на який вона, найімовірніше, навіть і не збиралася їхати.

Ніно Катамадзе instagram / ninokatamadze_ukraine

"Який дурень їх запрошує", "Навіщо? Мадам висловилася однозначно, відповідь має бути відповідною", "Чому вона дотепер не в санкційних списках", "Хочу побачити, хто затверджував список учасників і кошторис на оплату. З Катамадзе все зрозуміло, але хто вирішить тут", "Ну нехай вона, але ми-то взагалі до себе повагу втратили", – обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збиралися біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не буде виступати в Росії.

У результаті на артистку посипалася критика. Зокрема, топпропагандист Кремля Володимир Соловйов обізвав її заяву "рекламною кампанією" і зажадав від жителів Грузії вибачитися перед РФ за події 2008 року.

Популярний співак Сосо Павліашвілі закликав не засуджувати джазову виконавицю. Пізніше стало відомо, що концерт Катамадзе в Москві так і не скасували.

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