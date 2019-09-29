"Гроші кров'ю не пахнуть!" З'явилася їдка карикатура на Винника, який оскандалився

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру на співака Олега Винника, який знявся у кліпі з кримнашистами, а після цього не зміг відповісти на запитання, "чий Крим".

Відповідне зображення він розмістив у своєму мікроблозі в Twitter, викликавши ажіотаж серед користувачів мережі, яких нещодавню заява артиста буквально вразила.

"Винник – російські гроші кров'ю не пахнуть", – підписав Петренко під карикатурою, на якій співака зображено у вигляді "червоної дівиці" в кокошнику, із жезлом у вигляді російського герба в руках.

Карикатура на Винника Андрій Петренко / Twitter

У коментарях запропонували перейменувати Винника, тому що він не має права, на думку користувачів, носити українське прізвище.

"Рашіста не можна називати українським прізвищем "Винник", а переводити його рідною мовою, тобто Олег Мітла", "Тварюка", "Російські гроші гарні тільки в доларах або євро", "Всі знають, що найбільше Винника ненавидить Стас Михайлов" , – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало артиста співати разом із кримнашистами. У зв'язку зі скандалом, співак потрапив до списку "Миротворця".

28 вересня у Винника попросили дати пояснення щодо кліпу і відповісти на запитання, "чий Крим". У відповідь співак сказав, що не вважає, ніби Росія вкрала півострів. І взагалі, "за нього ніхто не вмирав".

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