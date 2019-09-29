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29 вересня • оновлено в 14:04
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"Гроші кров'ю не пахнуть!" З'явилася їдка карикатура на Винника, який оскандалився

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Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру на співака Олега Винника, який знявся у кліпі з кримнашистами, а після цього не зміг відповісти на запитання, "чий Крим".

Відповідне зображення він розмістив у своєму мікроблозі в Twitter, викликавши ажіотаж серед користувачів мережі, яких нещодавню заява артиста буквально вразила.

"Винник – російські гроші кров'ю не пахнуть", – підписав Петренко під карикатурою, на якій співака зображено у вигляді "червоної дівиці" в кокошнику, із жезлом у вигляді російського герба в руках.

Карикатура на Винника

Карикатура на Винника

Андрій Петренко / Twitter

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У коментарях запропонували перейменувати Винника, тому що він не має права, на думку користувачів, носити українське прізвище.

"Рашіста не можна називати українським прізвищем "Винник", а переводити його рідною мовою, тобто Олег Мітла", "Тварюка", "Російські гроші гарні тільки в доларах або євро", "Всі знають, що найбільше Винника ненавидить Стас Михайлов" , – відреагували в мережі.

"Гроші кров'ю не пахнуть!" З'явилася їдка карикатура на Винника, який оскандалився
"Гроші кров'ю не пахнуть!" З'явилася їдка карикатура на Винника, який оскандалився
"Гроші кров'ю не пахнуть!" З'явилася їдка карикатура на Винника, який оскандалився
"Гроші кров'ю не пахнуть!" З'явилася їдка карикатура на Винника, який оскандалився

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало артиста співати разом із кримнашистами. У зв'язку зі скандалом, співак потрапив до списку "Миротворця".

28 вересня у Винника попросили дати пояснення щодо кліпу і відповісти на запитання, "чий Крим". У відповідь співак сказав, що не вважає, ніби Росія вкрала півострів. І взагалі, "за нього ніхто не вмирав".

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Особи
Олег Винник Андрій Петренко
Місце
Україна
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Антошин Денис
Антошин Денис
Меня спросите "чей Крым?", я отвечу не задумываясь
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ну й сволота!!!
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Чан Джеки
Чан Джеки
печально и очень.
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