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10 листопада • оновлено в 13:28
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Грошей немає? З'явилися ексклюзивні фото скромного фуршету у "слуг народу" в Києві

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У неділю, 10 листопада, о 12:00 стартував перший етап чергового з'їзду партії "Слуга народу". Його проводять в КВЦ "Парковий" в Києві (вул. Паркова, 16А).

OBOZREVATEL пропонує побачити, чим годують "слуг народу".

Грошей немає? З'явилися ексклюзивні фото скромного фуршету у "слуг народу" в Києві
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На ранковому фуршеті присутнім на з'їзді запропонували фрукти, кілька видів печива, а також каву, яку подавали в зелених паперових стаканчиках.

Грошей немає? З'явилися ексклюзивні фото скромного фуршету у "слуг народу" в Києві
Грошей немає? З'явилися ексклюзивні фото скромного фуршету у "слуг народу" в Києві
Грошей немає? З'явилися ексклюзивні фото скромного фуршету у "слуг народу" в Києві
Грошей немає? З'явилися ексклюзивні фото скромного фуршету у "слуг народу" в Києві

Як раніше писав OBOZREVATEL, 10 жовтня пройшов прес-марафон президента України Володимира Зеленського з українськими та зарубіжними журналістами на території Kyiv Food Market. OBOZREVATEL дізнався, яку їжу подавали на заході.

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Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На втором фото чьи экскременты?)
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Ну і? Як би я не зневажав клоуна і його зепідарасів, але в цьому фуршеті немає нічого занадто дорогого
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