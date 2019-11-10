Грошей немає? З'явилися ексклюзивні фото скромного фуршету у "слуг народу" в Києві

У неділю, 10 листопада, о 12:00 стартував перший етап чергового з'їзду партії "Слуга народу". Його проводять в КВЦ "Парковий" в Києві (вул. Паркова, 16А).

OBOZREVATEL пропонує побачити, чим годують "слуг народу".

На ранковому фуршеті присутнім на з'їзді запропонували фрукти, кілька видів печива, а також каву, яку подавали в зелених паперових стаканчиках.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 10 жовтня пройшов прес-марафон президента України Володимира Зеленського з українськими та зарубіжними журналістами на території Kyiv Food Market. OBOZREVATEL дізнався, яку їжу подавали на заході.

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