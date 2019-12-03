Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Грошей не заробити": стало відомо про цинізм зірок РФ по відношенню до Началової

132
Читати матеріал російською

У день похорону російської співачки Юлії Началової фанатам обіцяли великий концерт до річниці смерті артистки в Крокус Сіті в Москві. Однак захід скасували.

Як передає Собеседник, організацією концерту ніхто не захотів займатися, так як це не принесе великого доходу.

Юлія Началова

Юлія Началова

Співрозмовник

Новини
12-річна дочка Началової показала новонароджену сестру

Так, повідомляється, що організацію заходу обіцяв взяти на себе друг співачки Олександр Панайотов разом з Ларисою Доліною:

"Я дуже сподіваюся, що ми з Ларисою Олександрівною зробимо концерт на річницю смерті. І мені б дуже хотілося, щоб який-небудь з каналів його показав", - говорив Панайотов.

Олександр Панайотов

Олександр Панайотов

Телепрограма

Однак далі слів справа не пішла. Артисти не захотіли запрошувати зірок, платити гроші за оренду залу, світлового і звукового обладнання. До того ж заробити на таких заходах не виходить.

Лариса Доліна

Лариса Доліна

КП

"Розмови про концерт дійсно йшли, але ніякого результату в кінцевому підсумку немає. Батьки, як і численні шанувальники Юлі, дуже хотіли, щоб такий захід відбувся. Але для цього потрібні серйозні фінансові вливання, або підтримка одного з федеральних каналів. Пропозицій батькам Юлі не надходило. А самі вони подужати організацію такого серйозного заходу не можуть. Зрозуміло, що концерт пам'яті не принесе серйозного заробітку, тому ніхто зі столичних організаторів цим не зацікавився", - говорить знайомий сім'ї Началових.

Юлія Началова

Юлія Началова

Рамблер

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги