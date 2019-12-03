"Грошей не заробити": стало відомо про цинізм зірок РФ по відношенню до Началової

У день похорону російської співачки Юлії Началової фанатам обіцяли великий концерт до річниці смерті артистки в Крокус Сіті в Москві. Однак захід скасували.
Як передає Собеседник, організацією концерту ніхто не захотів займатися, так як це не принесе великого доходу.
Юлія Началова
Співрозмовник
Так, повідомляється, що організацію заходу обіцяв взяти на себе друг співачки Олександр Панайотов разом з Ларисою Доліною:
"Я дуже сподіваюся, що ми з Ларисою Олександрівною зробимо концерт на річницю смерті. І мені б дуже хотілося, щоб який-небудь з каналів його показав", - говорив Панайотов.
Олександр Панайотов
Телепрограма
Однак далі слів справа не пішла. Артисти не захотіли запрошувати зірок, платити гроші за оренду залу, світлового і звукового обладнання. До того ж заробити на таких заходах не виходить.
Лариса Доліна
КП
"Розмови про концерт дійсно йшли, але ніякого результату в кінцевому підсумку немає. Батьки, як і численні шанувальники Юлі, дуже хотіли, щоб такий захід відбувся. Але для цього потрібні серйозні фінансові вливання, або підтримка одного з федеральних каналів. Пропозицій батькам Юлі не надходило. А самі вони подужати організацію такого серйозного заходу не можуть. Зрозуміло, що концерт пам'яті не принесе серйозного заробітку, тому ніхто зі столичних організаторів цим не зацікавився", - говорить знайомий сім'ї Началових.
Юлія Началова
Рамблер
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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