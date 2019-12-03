"Грошей не заробити": стало відомо про цинізм зірок РФ по відношенню до Началової

У день похорону російської співачки Юлії Началової фанатам обіцяли великий концерт до річниці смерті артистки в Крокус Сіті в Москві. Однак захід скасували.

Як передає Собеседник, організацією концерту ніхто не захотів займатися, так як це не принесе великого доходу.

Юлія Началова Співрозмовник

Так, повідомляється, що організацію заходу обіцяв взяти на себе друг співачки Олександр Панайотов разом з Ларисою Доліною:

"Я дуже сподіваюся, що ми з Ларисою Олександрівною зробимо концерт на річницю смерті. І мені б дуже хотілося, щоб який-небудь з каналів його показав", - говорив Панайотов.

Олександр Панайотов Телепрограма

Однак далі слів справа не пішла. Артисти не захотіли запрошувати зірок, платити гроші за оренду залу, світлового і звукового обладнання. До того ж заробити на таких заходах не виходить.

Лариса Доліна КП

"Розмови про концерт дійсно йшли, але ніякого результату в кінцевому підсумку немає. Батьки, як і численні шанувальники Юлі, дуже хотіли, щоб такий захід відбувся. Але для цього потрібні серйозні фінансові вливання, або підтримка одного з федеральних каналів. Пропозицій батькам Юлі не надходило. А самі вони подужати організацію такого серйозного заходу не можуть. Зрозуміло, що концерт пам'яті не принесе серйозного заробітку, тому ніхто зі столичних організаторів цим не зацікавився", - говорить знайомий сім'ї Началових.

Юлія Началова Рамблер

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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