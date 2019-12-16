"Мусуються жахливі новини з України!" Євген Гришковець поділився криком душі про пропаганду в Росії

Російський актор, письменник і драматург Євген Гришковець висловився про пропаганду в РФ.

Так, за його словами, у них в країні постійно мусують жахливі новини з України або з Європи, що розпалює ворожнечу. Про це Гришковець написав у своєму щоденнику на сайті ODNOVREMENNO.

"Наша пропаганда хтиво мусує тільки жахливі новини з України або з Європи, з підтекстом "мовляв, ми ж говорили, ми попереджали"... І все це тільки поглиблює і розпалює ворожнечу і самовдоволення. Це і є ті самі демони, про яких мені так хотілося висловитися у творі "Демоны", — зазначив Гришковець.

Євген Гришковець Фото: mktravelclub.ru

Крім того, він додав, що з якогось моменту перестав дивитися кримінальні новини та правові передачі. Після того, як побачив репортаж про близьку йому людину, в чиїй чесності не сумнівався, але яка була заарештована і всенародно зганьблена.

Євген Гришковець Фото: gazeta.a42.ru

"Тоді я зловив себе на тому, що сам неодноразово злорадно дивився подібні репортажі про незнайомих мені людей. Злорадство і самовдоволення завжди ходять разом, і немає нічого більш ганебного", — підсумував Гришковець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Гришковець звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням скасувати заборону на в'їзд російським зіркам.

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