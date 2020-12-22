Гримом не приховати: голлівудські зірки, у яких є моторошні шрами на обличчі й тілі

Шерон Стоун, Кайлі Дженнер, Джейсон Момоа та інші знаменитості Голлівуду розповіли про свої рани і причини появи дефектів на шкірі.

Ми звикли бачити на екрані телевізора та обкладинках журналів ідеальні обличчя зірок без зморшок і вад. Однак, багато хто з них має недоліки, від яких ніколи не зможе позбутися. OBOZREVATEL зібрав фото п'яти представників Голлівуду зі шрамами на обличчі й тілі.

Ріанна, 32 роки

У відомої співачки Ріанни на губі є шрам – наслідки нещасного кохання до співака Кріса Брауна. У 2009 році він побив свою кохану і був засуджений умовно на 5 років. Однак рот Ріанни досі "прикрашає" слід побоїв.

Шрам на губі Ріанни.

Кайлі Дженнер, 23 роки

Свій шрам знаменитість отримала в дитинстві. Під час гри в хованки із сестрою Кендалл, Кайлі намагалася перелізти через високу огорожу і напоролася на гострий металевий прут. Цей прут проткнув наскрізь ногу маленької Кайлі і залишив незгладний шрам на стегні. Однак, саму insta-модель шрам не бентежить, з огляду на її вибір щодо відвертих коротких суконь.

Шрам на нозі Кайлі Дженнер.

Шерон Стоун, 62 роки

Одна з найкрасивіших жінок Голлівуду – актриса Шерон Стоун – теж має недоліки. З чуток, свою мітку на шиї актриса отримала в юному віці, коли бігла через двір і не помітила туго натягнуту мотузку для білизни. Мотузка настільки глибоко встромилася в шию маленької Шерон, що залишила шрам на все життя.

Шрам на шиї Шерон Стоун.

Хоакін Фенікс, 46 років

Таємницею походження помітного шраму на обличчі зірка "Джокера" не бажає ділитися з громадськістю. За його словами, він вже народився з цією міткою. Однак, фанати здогадуються, що шрам над його ротом – слід від операції з виправлення заячої губи.

Шрам над губою Хоакіна Фенікса.

Джейсон Момоа, 41 рік

Зірка "Аквамена" і серіалу "Гра престолів" Джейсон Момоа має безліч шрамів, які є родзинкою його брутальної зовнішності. Один із них, на лівій брові, актор отримав у бійці в одному з голлівудських кафе. Момоа наклали сотні швів, після яких утворився помітний шрам над оком. Йому навіть загрожувала втрата зору, однак для актора все обійшлося.

Шрами на обличчі Джейсона Момоа.

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