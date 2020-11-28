Ведучий популярного реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник втретє став батьком.

Про те, що у нього народилася третя дитина, знаменитість розповів в Instagram. Решетник опублікував перше фото малюка, на якому відображена крихітна ручка новонародженого.

"Тепер я – багатодітний тато. У нас народився третя синочок! Він справжній красень! Я дякую своїй коханій дружині-героїні за цей подарунок! Мені здається, що з сьогоднішнього дня я вмію літати", – написав в блозі ведучий.

Григорій Решетник опублікував перше фото малюка. Instagram Григорія Решетника

Варто відзначити, що Григорій і Христина Решетники одружилися 10 жовтня 2010 року. 2013 року у подружжя народився син Іван, а 2017 року – Дмитро. У липні цього року пара повідомила про те, що чекають на третього сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український ресторатор в сьомий раз стане батьком.