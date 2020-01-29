"Грибників йо**ули": комік-ГРУшник розповів, як працює спецназ в Росії

Російський комік і резидент шоу "Stand Up" Олексій Щербаков, який відслужив в Тамбові, в 16-ій бригаді спеціального призначення ГРУ, поділився історією про те, як працює розвідка.

Так, в інтерв'ю Юрію Дудю він розповів історію про те, як російські військові вбили грибників. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

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"Я тобі розповім конкретний випадок. Група йшла, прочісувала райончик. Не в Росії, але російська. І два грибника. Ну а хто знає, грибник чи не грибник? Ну і їх йо**ули". Тому що якщо ти провалиш завдання - ти можеш всіх втратити. А по суті, грибників там не повинно бути. Може ці грибники - це розвідка з іншого...", - розповів Щербаков.

Скріншот з відео

Він зазначив, що російська розвідка завжди працює так.

"Це не штурмової захоплення. Це ж в тилу ворога. Це ж диверсійна операція. Ти не маєш права ризикувати. Там навіть птиці повинні бути відстріляні", - додав комік.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стендап-комік Олександр Долгополов, який розкритикував російську владу і суспільство, покинув Росію.

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