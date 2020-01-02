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2 січня • оновлено в 11:59
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"Рівень ідіотизму безмежний": Гребенщиков жорстко висловився про путінську Росію

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Відомий роквиконавець, лідер гурту "Аквариум" Борис Гребенщиков заявив, що, на його думку, наразі рівень ідіотизму культури в Росії – безмежний.

Такого висновку він дійшов, згадуючи, як раніше влада цензурувати їхні тексти. Артист зазначив, що рівень ідіотизму тодішньої культури був неблизький до теперішнього, але теж бив рекорди. І зараз, на його думку, він сильніший і продовжує зростати. Про це Гребенщиков розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Редакция" (відео дивіться нижче).

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков

Скріншот із відео

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"Дуже багато текстів цензурували. У мене, скажімо, в пісні "Почему не падает небо" рядок "мрамор плечей ее" був визнаний порнографічним. Рівень ідіотизму тодішньої культури був неблизький до теперішнього, але теж бив рекорди. Тепер, звісно, сильніший. Зараз рівень ідіотизму безмежний і він продовжує зростати", – заявив співак.

Борис Гребенщиков в інтерв'ю YouTube-каналу "Редакция"

Борис Гребенщиков в інтерв'ю YouTube-каналу "Редакция"

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор, один з учасників і засновників комічного театру "Квартет І" Леонід Барац висловився про "русскій мір".

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Борис Гребенщиков
Місце
Росія
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
до чего же вы тупы,мазепинцы,вы даже прочесть то что написано не можете )))))
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