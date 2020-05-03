Грала в КВН і Comedy: ким була Іда Галич, яка посварилася з Бузовою, до популярності

Російська блогерка і ведуча Іда Галич 3 травня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 30 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим блогер займалася до своєї популярності і як вона виглядала (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Іда Галич instagram.com/galichida

Іда Галич народилася 3 травня 1990 року в Німеччині. У 2002 році сім'я переїхала до Росії.

У 2011 році Іда стала учасницею команди КВН "Осінній поцілунок" (пізніше "Москва не одразу будувалася").

У 2016 році Галич з'явилася в шоу "Comedy Батл" на телеканалі ТНТ, а в 2017-му стала ведучою передачі "За лаштунками шоу "Успіх" на каналі СТС.

Іда Галич у КВН

Іда Галич і Анастасія Івлєєва

Також Іда була співведучою Жанни Бадоєвої в тревел-шоу "Орел і решка" і співведучою Настасії Самбурської в телепередачі "Ревізорро".

Крім того, Іда Галич відома як співачка. Вона випустила пісні "Діма", "Ти потрапив", "Знайти тебе", "Підприємець".

Іда Галич до популярності uznayvse.ru

Іда Галич у Comedy Баттл uznayvse.ru

Іда Галич зараз instagram.com/galichida

7 лютого 2020 року Іда Галич народила сина Леона від свого чоловіка Алана Басієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча і співачка Ольга Бузова прокоментувала свій конфлікт з блогеркою Ідою Галич. За словами зірки, дівчина вже більше двох років ходить по радіостанціях і "хейтить" її за те, що вона нібито відмовилася їй давати інтерв'ю під час премії "Нове Радіо".