"Казали жартувати про Майдан": Варнава розповіла про політичну пропаганду на росТБ

Російська актриса, зірка шоу Comedy Woman Катерина Варнава розповіла про політичну пропаганду на росТБ.

Так, в інтерв'ю для шоу "Осторожно, Собчак!", вона заявила, що проєкт Comedy Club – це політична гумор-пропагадна. Однак, за її словами, в Comedy Woman такого немає. Варнава також зізналася, що одного разу їхній продюсерці Наталі Епрікян надходив дзвінок "зверху" і їй сказали, що треба пожартувати про Майдан в Україні. Але та відмовилася (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Катерина Варнава Скріншот з відео

"Comedy Club – це політична гумор-пропаганда, але в Comedy Woman такого немає. Мене це не обтяжує, це вибір продюсерів та учасників. Люди хочуть в цьому брати участь – вони беруть участь. Ми в такому участі не беремо. Я ніколи не забуду, в момент коли були складні відносини з Україною, був дзвіночок "зверху" Наталі Андріївні та їй сказали, що треба пожартувати про Майдан. Вона відмовилася і сказала: "Або ви нас закриєте, або ми будемо робити те, що ми робимо. Я як людина, яка пережила війну на своїй батьківщині в Грузії ніколи в житті не буду брати участь в подібному". І більше теми політики в нашій програмі не торкалися", – розповіла Варнава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава зізналася, що розлучилася зі своїм коханим Костянтином, з яким була у відносинах шість років.