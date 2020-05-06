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6 травня • оновлено в 23:21
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"Казали жартувати про Майдан": Варнава розповіла про політичну пропаганду на росТБ

8.2т
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Російська актриса, зірка шоу Comedy Woman Катерина Варнава розповіла про політичну пропаганду на росТБ.

Так, в інтерв'ю для шоу "Осторожно, Собчак!", вона заявила, що проєкт Comedy Club – це політична гумор-пропагадна. Однак, за її словами, в Comedy Woman такого немає. Варнава також зізналася, що одного разу їхній продюсерці Наталі Епрікян надходив дзвінок "зверху" і їй сказали, що треба пожартувати про Майдан в Україні. Але та відмовилася (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Катерина Варнава

Катерина Варнава

Скріншот з відео

"Comedy Club – це політична гумор-пропаганда, але в Comedy Woman такого немає. Мене це не обтяжує, це вибір продюсерів та учасників. Люди хочуть в цьому брати участь – вони беруть участь. Ми в такому участі не беремо. Я ніколи не забуду, в момент коли були складні відносини з Україною, був дзвіночок "зверху" Наталі Андріївні та їй сказали, що треба пожартувати про Майдан. Вона відмовилася і сказала: "Або ви нас закриєте, або ми будемо робити те, що ми робимо. Я як людина, яка пережила війну на своїй батьківщині в Грузії ніколи в житті не буду брати участь в подібному". І більше теми політики в нашій програмі не торкалися", – розповіла Варнава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава зізналася, що розлучилася зі своїм коханим Костянтином, з яким була у відносинах шість років.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Катерина Варнава
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Коментарі
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это делает честь Еприкян
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
А зря, на эту тему можно знатно поржать.
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Шоу люди

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