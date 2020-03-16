Go_A зухвало відреагували на провальні прогнози щодо Євробачення-2020

Представники України на Євробаченні-2020 гурт GO_A, який за прогнозами букмекерів посідає 27-е місце в рейтингу, відреагував на невтішні прогнози.

Так, за словами музикантів, поки рано робити висновки. Адже вони впевнені, що рейтинги суттєво можуть змінитися після репетицій. Про це повідомила солістка гурту Катерина Павленко в інтерв'ю програми "Світське життя" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко Фото: shlyahta.com.ua

"У фіналі Нацвідбору букмекери ставили нас на останні місця. Мій друг поставив на нас 250 гривень і виграв 19 000. Тому, мені здається, те, що пишуть букмекери, не має значення, адже основні ставки будуть складені після перших репетицій Євробачення. Ми зараз на це взагалі не звертаємо уваги, ми готуємося, адже у нас є місія – ми хочемо, щоб вперше на конкурсі прозвучала пісня українською мовою", – розповіла Катерина Павленко.

Гурт Go-A Фото: espreso.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що гурт Go_A змінив конкурсну пісню "Соловей", чим зумовив суперечки в мережі. Go_A поїдуть на Євробачення з треком "Соловей", який об'єднав в собі сучасний біт і фольклорні мотиви. Після поновлення аранжування пісня зазвучала спокійніше та плавніше, що й не сподобалося аудиторії.

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