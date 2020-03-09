Go_A змінили пісню на Євробачення-2020: в мережі розгорілися суперечки

Переможці Національного відбору на Євробачення 2020 група Go_A змінила конкурсну пісню "Соловей", чим викликала суперечки в мережі.
Так, Go_A поїдуть на Євробачення з треком "Соловей", який об'єднав в собі сучасний біт і фольклорні мотиви. Після поновлення аранжування пісня зазвучала спокійніше і плавніше, що і не сподобалося аудиторії. Новий варіант пісні опублікований на YouTube (щоб порівняти версії хіта, проскрольте до кінця новини).
Go_A
Суспільне
Доопрацюванням пісні "Соловей" колектив займався спільно з продюсером і композитором Русланом Квінтою. Оновлена версія звучить більш злагоджено, а вокал помітно "вирівняли".
У той же час прихильники в мережі почали вимагати "видалити цю ганьбу, і їхати зі старою версією пісні".
"Реально поверніть стару версію, вона була жорсткішою і крутішою завдяки цьому. Видаліть цю та повертайте рідну версію пісні", – обурилися коментатори.
Оновлена версія пісні "Соловей"
Нагадаємо, як звучала попередня версія "Солов'я", з якою група перемогла в Національному відборі 22 лютого.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя пояснив свій скандальний пост, в якому він жорстко розкритикував пісню "Соловей" групи Go_A – переможців Національного відбору на Євробачення-2020.
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