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9 березня • оновлено в 16:26
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Go_A змінили пісню на Євробачення-2020: в мережі розгорілися суперечки

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Переможці Національного відбору на Євробачення 2020 група Go_A змінила конкурсну пісню "Соловей", чим викликала суперечки в мережі.

Так, Go_A поїдуть на Євробачення з треком "Соловей", який об'єднав в собі сучасний біт і фольклорні мотиви. Після поновлення аранжування пісня зазвучала спокійніше і плавніше, що і не сподобалося аудиторії. Новий варіант пісні опублікований на YouTube (щоб порівняти версії хіта, проскрольте до кінця новини).

Go_A

Go_A

Суспільне

Доопрацюванням пісні "Соловей" колектив займався спільно з продюсером і композитором Русланом Квінтою. Оновлена версія звучить більш злагоджено, а вокал помітно "вирівняли".

У той же час прихильники в мережі почали вимагати "видалити цю ганьбу, і їхати зі старою версією пісні".

"Реально поверніть стару версію, вона була жорсткішою і крутішою завдяки цьому. Видаліть цю та повертайте рідну версію пісні", – обурилися коментатори.

Go_A змінили пісню на Євробачення-2020: в мережі скандал
Go_A змінили пісню на Євробачення-2020: в мережі скандал
Go_A змінили пісню на Євробачення-2020: в мережі скандал
Go_A змінили пісню на Євробачення-2020: в мережі скандал
Go_A змінили пісню на Євробачення-2020: в мережі скандал
Go_A змінили пісню на Євробачення-2020: в мережі скандал

Оновлена версія пісні "Соловей"

Нагадаємо, як звучала попередня версія "Солов'я", з якою група перемогла в Національному відборі 22 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя пояснив свій скандальний пост, в якому він жорстко розкритикував пісню "Соловей" групи Go_A – переможців Національного відбору на Євробачення-2020.

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Автор
Єва Романова
Тема
Євробачення-2020
Особа
Go_A
Теги
Нацвідбір на Євробачення Євробачення
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Кравченко Александр
Кравченко Александр
ХУЖЕ ОДНОЗНАЧНО!!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кравченко Александр, куда уж хуже
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