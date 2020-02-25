Go_A зізналися, чи будуть спілкуватися з росіянами під час Євробачення-2020

Переможці українського Нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Go_A розповів, чи будуть вони спілкуватися з російськими журналістами під час участі в пісенному конкурсі в Роттердамі.
Так, за словами солістки гурту Катерини Павленко, вони готові до цього, якщо спілкування неможливо буде уникнути. Про це вона повідомила під час прес-конференції в УНІАН.
Група Go_A
Фото: dvestolici.com.ua
"Якщо цього спілкування неможливо уникнути, то ми готові. Але якщо у нас буде можливість, то ми не будемо цього робити", – сказала співачка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
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