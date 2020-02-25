Go_A зізналися, чи будуть спілкуватися з росіянами під час Євробачення-2020

Переможці українського Нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Go_A розповів, чи будуть вони спілкуватися з російськими журналістами під час участі в пісенному конкурсі в Роттердамі.

Так, за словами солістки гурту Катерини Павленко, вони готові до цього, якщо спілкування неможливо буде уникнути. Про це вона повідомила під час прес-конференції в УНІАН.

Група Go_A Фото: dvestolici.com.ua

"Якщо цього спілкування неможливо уникнути, то ми готові. Але якщо у нас буде можливість, то ми не будемо цього робити", – сказала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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