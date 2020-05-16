Go_A виступили на останньому онлайн-концерті Євробачення і показали Київ з висоти. Відео
Український гурт Go_A, який повинен був представляти країну на Євробаченні-2020 в Роттердамі (Нідерланди), виконав свій хіт "Соловей" на останньому онлайн концерті Eurovision Home Concerts.
Під час онлайн-виступу гурт також показав Київ з висоти пташиного польоту. Відео опубліковано на офіційному каналі Євробачення в YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).
Так, артисти записали своє відео на одному з крайніх поверхів Київського телецентру, таким чином показавши, як з висоти виглядає весняний Київ.
На ролику вони виконали оновлену версію треку Solovey на свіжому повітрі – кадри були зняті на балконі Телецентру.
Відзначимо, під час свого виступу на "Eurovision Home Concerts" Go_A також переспівали відомий хіт хіт Вєрки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai", з яким вона стала срібним призером Євробачення у 2007 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році повинен був відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавірусу.
Євробачення-2021 пройде на тій же локації, як було заплановано в 2020 році. За бажанням країн-учасниць, вони можуть відправити на музичні змагання тих же учасників, що були обрані для поїздки в 2020-м, однак з новими піснями.
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.