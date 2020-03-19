Український гурт Go-A, який повинен був представляти Україну на Євробаченні-2020 в Роттердамі, відреагував на скасування пісенного конкурсу через поширення коронавірусу.

Музиканти на офіційній сторінці групи в Instagram відзначили, що вони вдячні організаторам за можливість представляти Україну в наступному, 2021 році на Євробаченні. Також вони відзначили, що конкурс перевернув їх світ.

Go_A про скасування Євробачення

"Ми дуже вдячні кожному за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру в себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ", – написали учасники Go-A.

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Також представники України на Євробаченні порадили своїм шанувальникам берегти себе і рідних, а також стежити за здоров'ям і дотримуватися всіх рекомендацій щодо карантину.

Нагадаємо, про те, що Євробачення-2020 буде скасовано, стало відомо 18 березня. Незадовго до цього про скасування повідомив ряд ЗМІ. Вони посилалися на заяву Ізраїльської корпорації телерадіомовлення ( "Кан")

Раніше організатори пісенного конкурсу Євробачення-2020 називали шість можливих сценаріїв проведення заходу в разі продовження карантину через COVID-19. Скасування заходу було крайнім заходом, однак на ньому і зупинилися в Європейській мовній спілці.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Нідерланди отримали право на проведення пісенного конкурсу після перемоги Дункана Лоуренса з піснею Arcade на Євробаченні-2019 в Ізраїлі.

У 2020 році Україну на Євробаченні мав представити гурт Go_A, що переміг у Національному відборі.

Євробачення-2020 мало відбутися 12, 14 і 16 травня в Роттердамі (Нідерланди).

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