Go_A відповіли на критику своєї пісні на Євробачення

Переможці українського нацвідбору на "Євробачення-2020" гурт Go-A прокоментували критику музиканта Тараса Тополі, який заявив, що вони оспівують негативні для України образи.

Так, засновник гурту Тарас Шевченко заявив, що кожна людина має право висловити свою думку, а сам колектив не може подобається всім, пише ТСН.

instagram.com/go_a_band

"Я думаю, що ми можемо сказати, що кожна людина має право на свою думку. Також ми розуміємо, що як гурт ми не можемо подобатися усім. Наприклад, я із задоволенням можу слухати рок-музику, але це не означає, що я слухаю усі рок-гурти. Кожна людина має право сказати те, що вона думає", - заявив Шевченко.

instagram.com/go_a_band

Катерина Павленко додала, що українці знайшли в пісні безліч символів, яких там насправді немає.

"Ми читаємо пости і українці стільки символів незрозумілих знайшли у цій пісні. Насправді, ми не вкладали усі ці сенси. А те, що вони їх там бачать, мені здається, це не наші проблеми. Ми точно нічого такого, щоб принизити нашу Україну, туди не вкладали. А якщо українці самі знаходять символи, то це мають бути у них якісь такі думки в голові", - зазначила співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя звинуватив в "прогині" перед РФ представників України на пісенному конкурсі "Євробачення-2020" – гурт Go-A.

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