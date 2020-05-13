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13 травня • оновлено в 17:10
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Go_A "Соловей": як український гурт виступив у першому півфіналі Євробачення 2020. Відео

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У Роттердамі 12 травня мав відбутися перший півфінал Євробачення-2020, однак через пандемію коронавірусу шоу провели онлайн за участю всіх заявлених конкурсантів.

Виступили на онлайн-шоу й представники України – гурт Go_A з піснею "Соловей". Як усе минуло – розповідає OBOZREVATEL.

Go_A

Go_A

instagram.com/go_a_band

Як виступили Go_A на Євробаченні-2020

Перша частина онлайн-шоу Євробачення-2020 складалася здебільшого з кліпів, коротких інтерв'ю з учасниками та раніше знятих виступів або репетицій. Транслюють шоу на офіційному каналі міжнародного пісенного конкурсу в YouTube.

Представники України на Євробаченні-2020, гурт Go_A, також виступили онлайн зі своєю піснею "Соловей", яка прозвучала на відбірковому етапі в Києві.

Оскільки онлайн-формат Євробачення не є конкурсом, голосувань за найкращі номери не було.

Фаворити Go_A на Євробаченні

Крім пісень, організатори онлайн-шоу також показали ролики учасників, зняті в ізоляції, у яких артисти назвали трьох фаворитів Євробачення, на їхню думку, за всю історію конкурсу.

Так, українці з Go_A розповіли, що абсолютною лідеркою конкурсу вважають шведську співачку Loreen з піснею Euphoria, з якої вона перемогла на Євробаченні-2012 в Баку.

Друге місце музиканти віддали переможцю Євробачення-2015, яким став представник Швеції Монс Сельмерлев з піснею Heroes.

А третє місце, на думку учасників Go_A, належить українці Руслані, яка перемогла на Євробаченні-2004 з піснею Wild Dances – "Дикі танці".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що відомо про представника України Go_A на Євробачення 2020 та як виступив гурт.

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Читайте всі новини по темі "Євробачення відео" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Теми
Євробачення відео Євробачення-2020
Особа
Go_A
Теги
зірки люди шоу музика Євробачення видео
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