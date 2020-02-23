Головна Новини
23 лютого • оновлено в 11:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Gо_A представить Україну на Євробаченні: текст пісні "Соловей"

2.6т
Читати матеріал російською

У суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме Gо_A.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися текст пісні "Соловей", з якою гурт виступить на пісенному конкурсі.

Gо_A представить Україну на Євробаченні: текст пісні "Соловей"

instagram.com/eurovision.ua

Новини
Темношкіра зірка Нацвідбору на Євробачення одружився на Українці

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із-за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

То з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2020 року, перемогу в якому здобув гурт Gо_A. За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Считаю, тема благотворного сожения бeженцев из Уханя или героической 25-й в о й н ы с Мopдором не раскрыта. Песня - унылое селючье г...внo. Солистка - типичное западенское страхоп...здище. Общий незачет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ой ходила я в долину Насрати в калину
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги