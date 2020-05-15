GO_A переспівали Сердючку на Євробаченні. Відео
Гурт GO_A виконав хіт Вєрки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" на останньому онлайн концерті Євробачення "Eurovision Home Concerts".
Під час виступу глядачі також могли побачити частину Києва з висоти пташиного польоту (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У рамках концерту, який відбувся онлайн на YouTube, глядачі побачили живе виконання хітів міжнародного пісенного конкурсу, а також cover-версії композицій з концертів минулих років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році повинен був відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавірусу.
Євробачення-2021 пройде на тій же локації, як було заплановано в 2020 році. За бажанням країн-учасниць, вони можуть відправити на музичні змагання тих же учасників, що були обрані для поїздки в 2020-му, однак із новими піснями.
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь у пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.