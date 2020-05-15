GO_A переспівали Сердючку на Євробаченні. Відео

Гурт GO_A виконав хіт Вєрки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" на останньому онлайн концерті Євробачення "Eurovision Home Concerts".

Під час виступу глядачі також могли побачити частину Києва з висоти пташиного польоту (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

instagram.com/go_a_band

Скріншот з відео

У рамках концерту, який відбувся онлайн на YouTube, глядачі побачили живе виконання хітів міжнародного пісенного конкурсу, а також cover-версії композицій з концертів минулих років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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