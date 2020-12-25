"Готую сюрприз для глядачів". Новорічний бліц із Катериною Осадчою

Українська журналістка і телеведуча Катерина Осадча поділилася сімейними новорічними та різдвяними традиціями, а також розповіла, чим 2020 рік був для неї особливим, що змінив і чого чекає від нового року.

Зірка зізналася, чи буде вона цього року працювати на новорічних корпоративах, а також відкрила таємницю про те, що готує для глядачів у святковому випуску своєї програми "Світське життя". Про це – в ексклюзивному бліцінтерв'ю для OBOZREVATEL.

– Як будете відзначати Новий рік? І з ким?

– Цього року, найімовірніше, будемо відзначати Новий рік вдома, в колі сім'ї.

– Що вам приніс рік, що минає?

Тут правильніше сказати, що забрав (сміється). А це – можливість подорожувати, а також працювати в тому графіку і з тією інтенсивністю, яка була до пандемії. Але з іншого боку я знайшла час для перегляду фільмів, більше часу з'явилося на молодшого сина, а також змогла нарешті зайнятися французькою, на яку раніше часу не вистачало.

– Що побажаєте собі в новому році?

– Я всім нам побажала б закінчення пандемії. Таке класичне побажання для всіх, оскільки від цього залежать переважно всі наші досягнення, успіхи. Усі плани, на жаль, поки впираються в слово "пандемія". Тому я побажаю нам стійкості, здоров'я і, звичайно, нехай збудеться все те, що кожен собі бажає. На роботі хочеться всім нам побажати якнайшвидшого закінчення обмежень, а також нових звершень. Чекаємо Каннський кінофестиваль, який 2020 року був скасований.

Зйомки новорічної програми "Світське життя". Пресслужба Катерини Осадчої

– Чи є у вас новорічні традиції в родині?

– З моменту, коли народився молодший син Іван, він обов'язково отримує під подушку подарунок від Святого Миколая. І зараз він уже знає, що якщо буде погано поводитися, то Миколай принесе не подарунок, а різку. Я теж завжди знаходжу в себе під подушкою подарунок і Юрій також (Горбунов – чоловік Катерини. – Ред), тим більше він Юрій Миколайович. Така в нас традиція на 19 грудня. До того ж зазвичай це не традиційна шоколадка або інші солодощі, а справжні подарунки. На Миколая до Івана приходять його хрещені батьки з поздоровленнями. А оскільки в нас дві пари хрещених, то виходить цілий бенкет. Традиційно на католицьке Різдво хрещена Івана влаштовує велике свято. 31 грудня останні роки ми з Юрою працювали, і це теж була хороша традиція до пандемії. Стояти на сцені під бій курантів – для нас це було подвійне свято, коли ти на ньому перебуваєш і ним же керуєш. Виходила така залученість до Нового року, і це було чудово. Цього року буде інакше.

– Які страви завжди є на вашому столі на новорічні та різдвяні свята?

– Хоча ми не дотримуємося посту, але намагаємося, щоб на Миколая на столі було менше м'ясних страв, але може бути холодець, вареники – дотримуємося традиційної української кухні. На новорічному столі переважно олів'є, оселедець під шубою, шпроти – все те, що було в нашому дитинстві. На Різдво нас зазвичай немає в Україні, зате на Водохреща ми робимо кутю й намагаємося надолужити те, що пропустили на Різдво й готуємо на стіл 12 страв. З кутею, варениками, дерунами. На кожне свято в нас стіл різний.

Катерина Осадча з родиною прикрашає новорічну ялинку. Instagram Катерини Осадчої

– Прикрашаєте ялинку? Живу чи штучну?

– Ми завжди ставили ялинку, і до народження молодшого сина Івана теж. У нас на вулиці росте велика ялинка, яку ми прикрашаємо, а в будинку ставимо штучну.

– Як відзначали Новий рік і Різдво в дитинстві?

– Напевно, років 5-6 як ми стали прикрашати ялинку досить рано – з середини грудня. Особливо цього року всім нам хочеться наблизити свято, і з цим пов'язано те, що ми дуже рано зайнялися різдвяними прикрасами. А в моєму дитинстві традиційно вдома ми ставили живу сосну, яку тато купував 30 або 31 грудня. По-перше, він завжди був дуже зайнятий, а по-друге, в моєму дитинстві заздалегідь не було прийнято ставити ялинку. Ми писали листи Дідові Морозу, у нас завжди були новорічні бажання, які він виконував. Пам'ятаю, як ми з нетерпінням чекали 12 години ночі, щоб знайти під ялинкою подарунки, хоча було й пізно, але батьки нам дозволяли дочекатися Нового року разом із дорослими.

– Є у вас улюблені фільми, які ви щороку переглядаєте на новорічно-різдвяні свята?

– Напевно, їх кілька, вони з якоюсь новорічною історією. Це сучасні стрічки, наприклад, такі фільми, як "Старий Новий рік" або "Любов трапляється". Ось коли старший син Ілля був маленьким – думаю, і Івану буде скоро цікаво подивитися – він дивився всі серії фільму "Сам удома".

– Як змінилося святкування Нового року з народженням молодшого сина, чи робите ви з ним новорічні поробки?

– Звичайно, Іван робить новорічні поробки в садку, і ми з ним робимо разом, потім ними прикрашаємо будинок і біля будинку двір. Цього року вже вперше вирізали сніжинки.

– Чи запрошують вас працювати цього року на новорічних корпоративах?

– У нас кілька корпоративів онлайн. Є й така форма новорічних свят. Із досвіду можу сказати, що більшість великих компаній, які святкували завжди, – цього року корпоративи не проводять. Тут питання навіть не в тому, піду я чи не піду, – тут питання законності таких заходів. Зараз збиратися великою кількістю людей заборонено, всі свята камерні, домашні.

Зйомки новорічної програми "Світське життя". Пресслужба Катерини Осадчої

– Чи готуєте цього року новорічні ефіри "Світського життя"? Яких сюрпризів чекати глядачам?

– Так, цьогоріч буде два новорічних випуски, які ми готуємо в нашій студії зі святковим декором – це будуть підсумки року. З нашими зірковими героями в першому випуску ми підбиватимемо підсумки й розповімо про гучні скандали, про всі головні події 2020. І, звичайно ж, ми готуємо сюрпризи. У другому випуску зірки співатимуть не тільки в студії, але і в несподіваних локаціях. Це буде свято з доставкою додому. І ми сподіваємося, що внесемо атмосферу чарівництва в цей час та не дамо пандемії зіпсувати настрій. Перший випуск плануємо 26 грудня, а другий – 2 січня.