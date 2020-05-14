"Готувати і народжувати – все, на що здатні жінки!" Зірка "Дом-2" Яббаров відзначився заявою

Крістіна Долматова люди 11:52, 14.05.2020 Оновлено: 12:28, 14.05.2020

Учасник російського шоу "Дом-2" Ілля Яббаров відзначився різкою заявою про жінок.

Так, за словами зірки, їхнє покликання – "готувати, прибирати та народжувати дітей". Яббаров зазначив, що це все, на що здатні жінки. А світом, на його думку, повинен правити чоловік. Відповідне відео було опубліковане в мережі (щоб переглянути, доскрольте новина до кінця).

Ілля Яббаров
Фото: paparazzi.ru

"Жінки, як курочки бігають – те ж саме. Взяти історію: Катерина правила країною, і що з цього вийшло? Нічого! Бо вона жінка. Треба вже змиритися, що ви жінки. Ваше покликанняце готувати, ваше покликанняце прибирати, народжувати дітей, гарні "чари" давати мужику. Все, на що ви фактично здатні. Світом має правити чоловік. Не для того вас природа створювала, щоб ви чимось правили!" – сказав Яббаров. До відома: "чарами" на "Домі-2" називають секс.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, знімальний майданчик реаліті-шоу "Дом-2" в Новій Москві знесли. Тепер на місці павільйонів планують робити нову дорогу.

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