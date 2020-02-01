"Готова витерпіти всі витівки": дружина Паніна вразила одкровенням

Дружина скандального російського артиста Олексія Паніна Людмила Григор'єва, яка живе без нього серед бруду, назвала єдину людину, заради якої готова на все.
Про це вона висловилася на своїй сторінці в Instagram.
31 січня Григор'єва поділилася цитатою великої американської актриси Меріл Стріп про те, що не варто зайвий раз проявляти терпіння, витрачати час і зусилля на речі і людей, що не приносять задоволення або користі, навіть якщо з боку це трактують як зарозумілість.
Супроводивши ці слова своїм знімком, дружина Паніна повністю погодилася з твердженнями.
"Я більше не збираюся терпіти багато, і не тому, що я стала зарозумілою або зарозумілою, немає, лише тому, що я досягла певного життєвого етапу - етапу, на якому я більше не хочу витрачати час на те, що не задовольняє мене або на то, що зачіпає мене завдаючи мені болю. я більше не збираюся терпіти цинізм, надмірну критику, жорсткі вимоги будь-якого роду. У мене більше немає бажання задовольняти тих, кому не подобаюся я, любити тих, хто не любить мене і посміхатися тим, хто не стане посміхатися мені у відповідь. Я більше не присвячу ні єдиний ї хвилини тим, хто бреше або намагається маніпулювати мною. Я більше не буду існувати в удавання, лицемірство, брехні і дешевої, нещирою похвали. Я не збираюся розбиратися з плітками, я терпіти не можу конфлікти і порівняння. Я вірю в те, що світ складається з протилежностей, в те, що світ різноманітний, тому я намагаюся уникати людей з характером жорстким, нездатним пристосуватися до навколишнього. я зневажаю зради і невірність в дружбі. Я не зможу порозумітися з тими, хто не здатний на справжній комплімент, не здатний підбадьорити і надихнути своїми словами, не зможу порозумітися і з тим, хто не любить тварин. Перебільшення стомлюють мене. І крім усього іншого, я більше не потерплю тих, хто не заслуговує мого терпіння ". – Меріл Стріп # всемспасібовсесвободни ✋🏾 # меньшезнаюткрепчеспят --- # етожізньбро #shooting #me #girl #ocean #sky #beach #santamonica #guvanch #jacket #model #fashion #style #moviescenes #fashionphotography #ny #la #california #makeup #hair #hairstyles #makeuptutorial #makeupideas
У коментарях висловили думку, що єдиний, хто заслуговує терпіння, прощення і зусиль - це власний син.
"Це єдина людина, якій я готова піддатися і витерпіти всі витівки", - погодилася Григор'єва.
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