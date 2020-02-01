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1 лютого • оновлено в 13:57
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"Готова витерпіти всі витівки": дружина Паніна вразила одкровенням

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Дружина скандального російського артиста Олексія Паніна Людмила Григор'єва, яка живе без нього серед бруду, назвала єдину людину, заради якої готова на все.

Про це вона висловилася на своїй сторінці в Instagram.

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31 січня Григор'єва поділилася цитатою великої американської актриси Меріл Стріп про те, що не варто зайвий раз проявляти терпіння, витрачати час і зусилля на речі і людей, що не приносять задоволення або користі, навіть якщо з боку це трактують як зарозумілість.

Супроводивши ці слова своїм знімком, дружина Паніна повністю погодилася з твердженнями.

"Я більше не збираюся терпіти багато, і не тому, що я стала зарозумілою або зарозумілою, немає, лише тому, що я досягла певного життєвого етапу - етапу, на якому я більше не хочу витрачати час на те, що не задовольняє мене або на то, що зачіпає мене завдаючи мені болю. я більше не збираюся терпіти цинізм, надмірну критику, жорсткі вимоги будь-якого роду. У мене більше немає бажання задовольняти тих, кому не подобаюся я, любити тих, хто не любить мене і посміхатися тим, хто не стане посміхатися мені у відповідь. Я більше не присвячу ні єдиний ї хвилини тим, хто бреше або намагається маніпулювати мною. Я більше не буду існувати в удавання, лицемірство, брехні і дешевої, нещирою похвали. Я не збираюся розбиратися з плітками, я терпіти не можу конфлікти і порівняння. Я вірю в те, що світ складається з протилежностей, в те, що світ різноманітний, тому я намагаюся уникати людей з характером жорстким, нездатним пристосуватися до навколишнього. я зневажаю зради і невірність в дружбі. Я не зможу порозумітися з тими, хто не здатний на справжній комплімент, не здатний підбадьорити і надихнути своїми словами, не зможу порозумітися і з тим, хто не любить тварин. Перебільшення стомлюють мене. І крім усього іншого, я більше не потерплю тих, хто не заслуговує мого терпіння ". – Меріл Стріп # всемспасібовсесвободни ✋🏾 # меньшезнаюткрепчеспят --- # етожізньбро #shooting #me #girl #ocean #sky #beach #santamonica #guvanch #jacket #model #fashion #style #moviescenes #fashionphotography #ny #la #california #makeup #hair #hairstyles #makeuptutorial #makeupideas

Публікація від @ makeupby_13

У коментарях висловили думку, що єдиний, хто заслуговує терпіння, прощення і зусиль - це власний син.

"Це єдина людина, якій я готова піддатися і витерпіти всі витівки", - погодилася Григор'єва.

"Готова витерпіти всі витівки": дружина Паніна вразила одкровенням

Дивіться також гарячі фото дружини Паніна.

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