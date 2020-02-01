"Готова витерпіти всі витівки": дружина Паніна вразила одкровенням

Дружина скандального російського артиста Олексія Паніна Людмила Григор'єва, яка живе без нього серед бруду, назвала єдину людину, заради якої готова на все.

Про це вона висловилася на своїй сторінці в Instagram.

31 січня Григор'єва поділилася цитатою великої американської актриси Меріл Стріп про те, що не варто зайвий раз проявляти терпіння, витрачати час і зусилля на речі і людей, що не приносять задоволення або користі, навіть якщо з боку це трактують як зарозумілість.

Супроводивши ці слова своїм знімком, дружина Паніна повністю погодилася з твердженнями.

У коментарях висловили думку, що єдиний, хто заслуговує терпіння, прощення і зусиль - це власний син.

"Це єдина людина, якій я готова піддатися і витерпіти всі витівки", - погодилася Григор'єва.

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