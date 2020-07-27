Готель Ротару в Криму розорився: що стало причиною

Готель Villa Sofia 72-річної української артистки Софії Ротару в Ялті, що в окупованому Криму, не відкрився після зняття обмежень, пов'язаних з поширенням COVID-19.

Ворота люксового готелю перемотані дротом, всі вікна зашторені, а з території ресторану вивезені всі меблі. Офіційна причина закриття вілли – "реновація", пише Super.ru.

Останній раз Ротару та її родичів бачили тут більше року тому, хоч до цього з'являлися регулярно. У 2008 році артистка придбала особняк на набережній і перетворила його в люксовий готель на 12 номерів.

Готель Ротару в Криму розорився РИА Новости

Складнощі в бізнесі співачки з'явилися після того, як Росія окупувала Крим, адже Ротару має українське громадянство. Крім того, постояльці Villa Sofia скаржилися на погане обслуговування і на захмарні ціни (7500-17000 гривень за ніч).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Ротару збільшила свої гонорари за виступи на корпоративах в 4 рази за останні 20 років.