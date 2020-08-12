Госпіталізований Єфремов зник із лікарні – ЗМІ

Михайло Єфремов зник із лікарні (фото: Андрій Нікеричев / АГН «Москва»).
Російський актор Михайло Єфремов зник із Боткінської лікарні, в яку його помістили після того, як він знепритомнів у суді у справі про смертельну ДТП.
Про це повідомляє видання ТАСС. За словами інсайдерів, артиста немає в базі даних медустанови.
"Цього пацієнта в нас немає", – заявив журналістам оператор контактного центру лікарні.
Зазначається, що адвокат Ельман Пашаєв намагався з'ясувати в юридичному відділі лікарні, де перебуває актор, але його лише попросили відправити письмовий запит. Пашаєв вважає, що артиста могли відвезти до іншої медустанови.
Госпіталізований Єфремов зник із лікарні (фото – files.vm.ru)
Нагадаємо, 11 серпня в Пресненському суді Москви мав відбутися розгляд справи про смертельну ДТП за участю Михайла Єфремова. Однак акторові стало погано, і його відвезли до Боткінської лікарні. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію, лікарі запідозрили в нього інсульт. До речі, через госпіталізацію артиста засідання суду перенесли на 18 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, –помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.