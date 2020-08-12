Госпіталізований Єфремов зник із лікарні – ЗМІ

Російський актор Михайло Єфремов зник із Боткінської лікарні, в яку його помістили після того, як він знепритомнів у суді у справі про смертельну ДТП.

Про це повідомляє видання ТАСС. За словами інсайдерів, артиста немає в базі даних медустанови.

"Цього пацієнта в нас немає", – заявив журналістам оператор контактного центру лікарні.

Зазначається, що адвокат Ельман Пашаєв намагався з'ясувати в юридичному відділі лікарні, де перебуває актор, але його лише попросили відправити письмовий запит. Пашаєв вважає, що артиста могли відвезти до іншої медустанови.

Госпіталізований Єфремов зник із лікарні (фото – files.vm.ru)

Нагадаємо, 11 серпня в Пресненському суді Москви мав відбутися розгляд справи про смертельну ДТП за участю Михайла Єфремова. Однак акторові стало погано, і його відвезли до Боткінської лікарні. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію, лікарі запідозрили в нього інсульт. До речі, через госпіталізацію артиста засідання суду перенесли на 18 серпня.

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