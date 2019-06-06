Госпіталізований Барі Алібасов переписав заповіт

У ЗМІ 6 червня з'явилася інформація, що відомий російський продюсер Барі Алібасов, який отруївся токсичною рідиною, переписав заповіт.

Так, елітну нерухомість у Мерзляковському провулку Барі Карімович залишає своєму сину, якого також звати Барі. Це дев'ятикімнатна квартира загальною площею 220 квадратних метрів із дорогим дизайнерським ремонтом, а також іще дві квартири в тому самому будинку площею близько 100 кв. м кожна.

Барі Алібасов Фото: kp.ru

Також зазначається, що гурт "На-На" він назвав правовласниками творчої спадщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Барі Алібасов у важкому стані був екстрено госпіталізований у Москві. Лікарі почали боротися за життя ще у машині швидкої допомоги. З'ясувалося, що продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб із водою й отримав сильний опік стравоходу.

Пізніше з'явилося відео госпіталізації потерпілого. Як з'ясували лікарі, він отримав четвертий ступінь опіку шлунка. Попри серйозний діагноз, Алібасов вранці був при тямі й навіть намагався жартувати.

Лікарі також розповіли, що лікування може затягнутися, оскільки у нього почалася загальна інтоксикація, бо рідина всмоктувалася у кров. У зв'язку з цим спочатку пацієнтом зайнялися токсикологи, а потім можливе втручання хірургів.

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